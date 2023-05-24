والي العاصمة يقف على مدى تقدم الأشغال بفضاءات الترفيه الجديدة

قام والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي أمس الثلاثاء بالوقوف على مدى تقدم نسبة الاشغال بمختلف الفضاءات الترفيهية التي من شأنها أن تخفف الضغط على الجهة الشرقية وتوسعتها إلى غاية الجهة الشمالية، وخلق مساحات جديدة للراحة والاستجمام للمواطنين و الوافدين الى العاصمة من مختلف انحاء الوطن خلال الصائفة، حسب بيان لولاية الجزائر.

و عاين والي العاصمة في زيارته، نسبة تقدم الأشغال على مستوى بلدية أولاد فايت من خلال تفقده مشروع تهيئة حظيرة دنيا بارك بالرياح الكبرى بالجهة الشمالية للمنطقة و التي تتربع على مساحة اجمالية مقدرة بـ 196 هكتار من اصل 1059 هكتار، المتضمن اشغال تطوير المسالك ومسارات الدراجات على طول محيط البحيرتين، طرق التواصل بين المناطق المهيئة، مساحات اللعب والاسترخاء، الإنارة على مستوى ستة 6 مواقف للسيارات بسعة استيعاب مقدرة بـ 5000 مركبة، بالإضافة إلى عملية التثبيت الميكانيكي والبيولوجي للمنحدرات بغرس 11950 شجيرة و بإنجاز المتاريس، وهذا للحد من ظاهرة انجراف التربة.

و أكمل الوالي معاينته، بتفقد مشروع تهيئة الواجهة البحرية بالصابلات، حيث ان الشطر الاول من المشروع يتضمن اشغال تهيئة ميناء النزهة الخاص بسفينة تقل الزوار الى كل من ميناء جميلة ببلدية عين البنيان وميناء تامنفوست بالمرسى، وانجاز رصيف بطاقة استيعاب تصل لـ 100 قارب صغير، بالإضافة الى تهيئة شاطئ اصطناعي بقدرة استيعاب لـ500 شخص يوميا، حيث ان نسبة تقدم الاشغال بلغت 80 بالمائة، ويعرف تقدما ملحوظا، اين سيتم استيلامه خلال الأيام المقبلة.

و شدد الوالي بعد معاينته للمشروعين على ضرورة تسريع وتيرة الاشغال و تسليمهما وفق الآجال المحددة من أجل فتحهما للمواطنين والزوار وتقديم احسن الخدمات، يختم بيان الولاية.

شرف الدين عبد النور

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