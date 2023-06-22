والي العاصمة يشارك في تنصيب المندوبية الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

حضر والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، اليوم الخميس، بقاعة المحاضرات للولاية، بمعية رئيسة المجلس الشعبي الولائي نجيبة جيلالي، للمشاركة في مراسم تنصيب صورية لوز على رأس المندوبية الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمنطقة الجزائر، و التي أشرف عليها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، حسب ما أفاد به بيان لولاية الجزائر.

و قدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال المراسم هدية رمزية لكل من والي العاصمة و رئيسة المجلس الشعبي الولائي، عرفانا وتقديرا للتسهيلات المقدمة من طرف مصالح الولاية لاحتضان المراسم، يضيف البيان.

و حضر مراسم التنصيب حسب ذات المصدر، كل من رئيس المحكمة العليا و نواب المجلس الشعبي الوطني، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، المدراء العامون للمؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية، رؤساء اللجان الدائمة الست بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمندوبين الجهويين، واعضاء بذات المجلس.

شرف الدين عبد النور

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