واشنطن: مظاهرات أمام البيت الأبيض تنديدا باقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة

15 نوفمبر، 2023
واشنطن: مظاهرات أمام البيت الأبيض تنديدا باقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة

تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض في واشنطن، تنديدا بإقتحام قوات الإحتلال الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي في غزة.

و أظهرت مقاطع فيديو عشرات المتظاهرين أمام البيت الأبيض وهم يرددون هتافات منددة بإقتحام جيش الإحتلال الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي وأخرى تطالب الرئيس الأمريكي, جو بايدن, بالتدخل للضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار.

و كانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اقتحمت فجر اليوم الأربعاء, مجمع الشفاء الطبي في غزة, الذي يضم طواقم طبية وآلاف المرضى والمدنيين النازحين جراء العدوان المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

و منذ 40 يوما يشن جيش الاحتلال الصهيوني حربا على غزة استشهد خلالها أكثر من 11 ألف فلسطيني, معظمهم من النساء والأطفال, فضلا عن نحو 30 ألف جريح ودمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات، (وأج).

شرف الدين عبد النور

15 نوفمبر، 2023

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