هني يشدد: ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير مقبول

26 نوفمبر، 2022

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، على أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير مقبول، كاشفا أن مصالحه ستتخذ كل التدابير اللازمة لتنظيم هذه الشعبة.

وأورد هني، لدى القائه لكلمة خلال افتتاح مراسيم إحياء الذكرى 48 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين أن :”أسعار اللحوم الحمراء شهدت تذبذبا وارتفاعا غير مقبول منذ أشهر، وسنتخذ كل التدابير اللازمة لتنظيم هذه الشعبة”.

وكشف ذات المتحدث، أنه تم التوصل من خلال الاجتماع الأخير الذي شارك فيه فاعلون ومهنيون، لجملة من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تنظيم هذه الشعبة، على رأسها إطلاق العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية باستعمال التكنولوجيا الحديثة، حيث يُنتظر أن تسمح بتحديد هوية القطيع و تتبع موقعه الجغرافي.

وتم خلال نفس الفترة غلق أسواق الماشية طول عملية الإحصاء مع الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتوج، يضيف وزير الفلاحة.

ليديا كبيش

26 نوفمبر، 2022

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