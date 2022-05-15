أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، إن مصالحه ستبذل كل الإمكانيات لرفع إنتاج المواشي وبلوغ الوفرة تحقيقا لاستقرار الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال هني في كلمته خلال إشرافه على اجتماع إطارات القطاع لـ 58 ولاية، أن:” القطاع يعمل من خلال مؤسساته منها مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك (أغرولوغ) الذي يتابع الملف لزيادة الوفرة بأكبر قدر ممكن حتى يتم تغطية الطلب، خاصة أن الطلب الوطني على المواشي خلال عيد الأضحى يقدر بحوالي 4 مليون رأس”.

وأوضح وزير الفلاحة، أن المؤسسات العمومية لا تستطيع توفير كل هذه الكمية بمفردها، لكنها قامت بالإجراءات اللازمة لزيادة المعروض بالسوق.

ليديا كبيش

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