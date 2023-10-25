هني في زيارة عمل لروسيا الاتحادية على رأس وفد هام متعدد القطاعات

25 أكتوبر، 2023
هني في زيارة عمل لروسيا الاتحادية على رأس وفد هام متعدد القطاعات

يقوم محمد عبد الحفيظ هني، وزيـر الفلاحة والتنمية الريفية، بزيارة عمل إلى روسيا الاتحادية، بداية من اليوم الأربعاء، 25 أكتوبر، و إلى غاية يوم غد، 26 أكتوبر، على رأس وفد هام متعدد القطاعات، حسب بيان وزارة الفلاحة.

و سيرأس وزير الفلاحة مناصفة مع نظيره الروسي، ديمتري باتروشاف، بموسكو، أشغال الدورة الحادية عشر للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.
تجدر الإشارة أن المحادثات تتمحور حول مختلف ملفات التعاون القائم بين الجزائر و روسيا بالإضافة إلى آفاق تطويره.
كما سيجري وزيـر الفلاحة والتنمية الريفية محادثات مع نظيره الروسي، إضافة إلى عدة مسؤولين سامين، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور
25 أكتوبر، 2023

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