هني: دعم أسعار الشعير بـ 50 بالمائة

كشف اليوم الأحد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن الدولة قامت بإجراءات عديدة لتحسين أسعار الحبوب لدى الفلاحين، مبرزا أنه تم دعم أسعار الشعير ب 50 بالمائة.

وقال هني لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن:”الفلاحين رحبوا كثيرا بقرار مجلس الوزراء القاضي برفع أسعار شراء الحبوب”، مؤكدا على أن الدولة مستعدة لتمويل هذه الزيادات التي تعتبر شهادة عرفان نظير مجهوداتهم، كما أنها ستخلق دينامكية في هذه الشعبة الإستراتيجية.

ولفت الوزير، إلى أن رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين تضاف إلى مجموعة من الإجراءات والتحفيزات التقنية والادارية والمالية التي إتخذها القطاع، كاشفا أنه تمت مراجعة أسعار شراء الحبوب لدى المنتجين مقارنة بالأسعار على مستوى الأسواق العالمية.

وكشف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، أن مصالحه تسعى إلى جمع 27 إلى 30 مليون قنطار خلال هذا الموسم مما سيساهم من تقليص فاتورة الاستيراد بحوالي 26 بالمائة، خاصة وأنه تم تحديد ثلاثة أصناف من المناطق لإنتاج الحبوب.

ويتعلق الأمر بالصنف الأول وهو منطقة ذات قدرات عالية أين يصل الإنتاج مابين 45 و 50 قنطار في الهكتار، حيث سيتم بذل مجهودات حثيثة لتحسين الإنتاجية فيها.

أما الصنف الثاني فهو المنطقة الوسيطة مخصصة لإنتاج الشعير، في حين أن الصنف الثالث يمثل الجنوب حيث توجد قدرات لتحقيق مستوى المردود يصل إلى 100 قنطار في الهكتار.

كما كشف ذات المتحدث، أن سعر قنطار الشعير في السوق العالمية فاق 4000 دينار غير أن الدولة توفره للمربين بـ2000 دينار/ق، اي بنسبة دعم 50 بالمائة زيادة عن سعره الحقيقي، وذلك بهدف دعم وحماية الثروة الحيوانية.

رمزي أحمد توميات

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