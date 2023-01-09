هني: انتاج القمح الصلب يغطي 95 بالمائة من الاحتياجات الوطنية

كشف وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، إن الإنتاج الكبير من القمح الصلب يغطي 90 إلى 95 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.

وأفاد هني، لدى حلوله ضيفا على قناة النهار أن الإنتاج الإجمالي من هذه المادة بلغ 41 مليون قنطار. مضيفا أن نصيب كبير بحوالي 65 بالمائة من القمح الصلب كاف لإنتاج العجائن.

كما أكد وزير الفلاحة، أن القطاع يهدف إلى تغطية ما لا يقل عن 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، ان إنتاج مادة الشعير وفير جدا.

ومن المنتظر أن تستلم الجزائر خلال شهر جانفي، أزيد من أربعمائة ألف طن من القمح اللين. يتم استيرادها من عدة دول تتقدمها دولتي بلغاريا وروسيا من حيث أكبر الكميات تصديرا.

ليديا كبيش

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