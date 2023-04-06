هني: المواشي التي تأتي من مالي والنيجر تخضع لإجراءات مقننة

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن نقل الأغنام والأبقار يخضع لاحترام الشروط البيطرية. حتى لا تشكل خطورة للمستهلك أو نقل أي مرض.

وجاء هذا التصريح خلال رد الوزير هني على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، حيث أوضح أنه يتم فرض إجراءات صارمة لنقل هذه الحيوانات من منطقة إلى أخرى،

و أشار المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في الجزائر إلى أن المواشي التي تأتي من مالي والنيجر تخضع لإجراءات مقننة، كاشفا أن الوزارة تبنت إجراءات وقائية وآمنة لذبح وتسويق اللحوم الحمراء.

كما تم إنشاء 10 مخابر على المستوى الوطني منها على مستوى الجنوب لحماية المستهلك وتشجيع تربية الأغنام، يضيف وزير الفلاحة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...