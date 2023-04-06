هني: المواشي التي تأتي من مالي والنيجر تخضع لإجراءات مقننة

6 أبريل، 2023

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن نقل الأغنام والأبقار يخضع لاحترام الشروط البيطرية. حتى لا تشكل خطورة للمستهلك أو نقل أي مرض.

وجاء هذا التصريح خلال رد الوزير هني على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، حيث أوضح أنه يتم فرض إجراءات صارمة لنقل هذه الحيوانات من منطقة إلى أخرى،

و أشار المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في الجزائر إلى أن المواشي التي تأتي من مالي والنيجر تخضع لإجراءات مقننة، كاشفا أن الوزارة تبنت إجراءات وقائية وآمنة لذبح وتسويق اللحوم الحمراء.

كما تم إنشاء 10 مخابر على المستوى الوطني منها على مستوى الجنوب لحماية المستهلك وتشجيع تربية الأغنام، يضيف وزير الفلاحة.

رمزي أحمد توميات

6 أبريل، 2023

مقالات ذات صلة

روسيا تحضر من نشر فيديوهات مفبركة تظهر سقوط قتلى بين المدنيين في أوكرانيا

24 فبراير، 2022

وزير الخارجية يستقبل عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الجزائر

14 سبتمبر، 2021

إيطاليا تفتح أبوابها للعمال الجزائريين

1 فبراير، 2023

تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

7 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: