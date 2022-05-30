أكد اليوم الاثنين، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، عبى أن الجزائر بحاجة إلى 400 ألف رأس بقرة لتلبية الاحتياجات الوطنية.

وقال هني، لدى نزوله ضيفا على برناج 90 دقيقة اقتصاد” بقناة النهار ،أن :”الجزائر لا يمكنها جلب 400 ألف رأس بقر في عام واحد، لكن تكون العملية تدريجيا بين عامين و3 سنوات”.

وكشف ذات المتحدث، أن الإنتاج الوطني بالنسبة للحليب يساوي 2.5 مليار لتر من المادة، وأن الاحتياجات الوطنية تفوق 4.5 ملايير لتر حليب.

كما أكد وزير الفلاحة، أن هناك تفاؤل بوفرة انتاج القمح خلال هذا الموسم، مشددا على أنه يتعين على كل فلاح أن يدفع بإنتاجه، مبرزا أن المحصول، سيتراوح بين 30 و32 مليون قنطار هذه السنة.

وفي هذا الصدد، دعا هني، الفلاحين إلى إتباع الإرشادات، مطمئنا اياهم بأن الدولة ستقف إلى جانبهم، مبرزا أن مخزون القمح اللين والصلب والشعير يكفي حتى ديسمبر 2022، وأن القطاع ينتظر أن يكون الإنتاج وفير خلال هذه السنة.

رمزي أحمد توميات

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