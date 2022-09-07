هكذا علق لعمامرة على قرار سوريا عدم المشاركة في قمة الجزائر

7 سبتمبر، 2022

اعتبر وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة، القرار السوري بعدم المشاركة في القمة العربية المقبلة، قرارا شجاعا وحكيما ومسؤولا.

وقال لعمامرة في تصريحات لـ “العين الإخبارية” الإماراتية، أن “القرار السوري، يسهل عمل الجزائر، للوصول إلى تمثيل عربي شامل، في أعلى المستويات الممكنة”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”سوريا سواء حضرت القمة أم لا فهي جزء لا يتجزأ من العمل العربي المشترك”، مرجعا غياب سوريا هذه المرة إلى رغبتها في عدم التسبب بالحرج إلى بعض الدول العربية وخاصة الدولة المضيفة

كما أشار وزير الخارجية، الى أن دمشق فضلت عدم المشاركة لإفساح المجال أمام الأشقاء العرب للتركيز على القضايا الحيوية بدلا من تصدير المشكلات.

ليديا كبيش

7 سبتمبر، 2022

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