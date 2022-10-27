هكذا سيكون إمتحان تقييم مكتسبات التلميذ في الإبتدائي

أفاد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم التخلي هذه السنة عن إمتحان شهادة التعليم الإبتدائي “السانكيام” وتعويضه بامتحان لتقييم مكتساب التلميذ.

وأكد بلعابد خلال الندوة الوطنية المخصصة لتقييم مكتسبات التلاميذ في التعليم الإبتدائي، أنه تم تنظيم ورشات خاصة يشارك فيها إطارات القطاع لتقييم وضبط العمليات الخاصة بالدخول المدرسي والكتاب المدرسي، مؤكدا أنه سيشرع في تنظيم الإمتحان هذه السنة.

وكشف ذات المتحدث، أنه تقرّر مراجعة مرحلة التعليم الابتدائي لتحسين وظيفة التلميذ في المكتسبات المرجعية والمكتسبات المستهدفة في التعليم الابتدائي. في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة سيما ما تعلق باعادة التنظر في منظومة الإمتحانات المدرسية.

كما أكد وزير التربية الوطنية، على أنه سيتم التركيز خلال الإمتحان على تشخيص وتحسين الكفاءات وتحديد المقايس والتعاملات، مبرزا أن الإمتحان سيدخل حيّز التنفيذ هذه السنة

وأوضح بلعابد أن هذا الامتحان سيفيد التلميذ ويعطي صورة حقيقة لمستوى التلميذ ومالم يكتسبه أين يتسنى للاساتذة معرفة قدرات ومكتسبات التلميذ في السنة الأولى متوسط.

وأضاف ذات المتحدث أن الإمتحان لن يدخل في احتساب معدل الإنتقال إلى الأولى متوسط. كما أن هذا الإمتحان هو خدمة خاصة بالتلميذ ترفع عنه أشكال الضغط.

ليديا كبيش

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