هكذا ستكون أسعار سيارات فيات بعد دخول مصنع وهران حيز الإنتاج

كشف والي ولاية وهران، أن أسعار سيارات فيات ستنخفض بعد دخول مصنع وهران حيز الإنتاج، مبرزا أنه من أولويات مصنع فيات لتصنيع وإنتاج السيارات تغطية السوق المحلي قبل الإنتقال إلى التصدير.

وأفاد سعيود، أنه بالنسبة لتقدم أشغال مصنع فيات المتكون من عمارتين، فإن ورشة العمارة الأولى الاشغال بها جد متقدمة بنسبة 85 بالمائة. أما ورشة العمارة الثانية فتقدر نسبة الأشغال بها 30 بالمائة.

كما كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن تاريخ خروج أول سيارة “فيات” FIAT من مصنع وهران، موضحا أن أول سيارة FIAT مصنوعة في الجزائر تكون في نوفمبر أو ديسمبر كأقصى تقدير.

وأضاف نفس المسؤول أن تسويق أول سيارة سيسمح بالقضاء على أزمة السيارات. مضيفا أن مسلسل أزمة السيارات سينتهي وذلك بفضل مجهودات قطاع الصناعة وتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما أعلن وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر، مبرزا مجمع “ستيلانتس” أنه سيسوق 6 موديلات من سيارات “فيات” الإيطالية، FIAT، في الجزائر. 3 سيارات سياحية و3 نفعية.

هذا و يتعلق الأمر بكل من الموديلات: Fiat 500/ Fiat 500x /Tipo. وموديلات سيارات فيات هي: Doblo/ Scudo/ Ducato.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...