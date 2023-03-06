هكذا ستكون أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام الأولى من رمضان

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار، اليوم الإثنين، أن أسعار الخضر والفواكه. من المتوقع أن تعرف إستقرارا ابتداء من الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل.

وقال بولنوار في تصريح خص به قناة “النهار” :“بالنسبة للخضر والفواكه فمن المؤكد أنه سيتم تسقيف الأسعار. والتي يتم حسابها بناء على قاعدة العرض والطلب”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:” أنه إذا أردنا تخفيض سعر منتوج ما علينا الإكثار من العرض كما أن عدد الأسواق المتواجدة أيضا من شأنه أن يتحكم في الأسعار سواء ارتفاعها أو انخفاضها”.

وأشار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، إلى مجمل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى تزامنها مع موسم الشتاء وتساقط الأمطار.

و في هذا الصدد، أكد بولنوار أن الفلاحين أو المنتجين لا يستطيعون الجني عند تساقط الأمطار إلا أولئك الذين يمتلكون بيوتا بلاستيكية.

اما بخصوص شهر رمضان قال ذات المتحدث :”إن الأسعار ستعرف استقرار نوعا ما. باستثناء الأيام الأولى من الشهر الفضيل، والتي يكثر فيها الطلب مقارنة بالعرض”، مؤكدا أنه لن تكون هناك ندرة في المواد الغذائية بصفة عامة، بما فيها الخضر والفواكه.

وأردف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بالقول “ربما سيكون هناك ارتفاع في الأسعار خلال الأيام الأولى من رمضان. إلا أنها ستنخفض خلال الأسبوع الثاني، خاصة عند فتح أسواق الرحمة”.

رمزي أحمد توميات

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