 هكذا تتضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني

كشف اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، من مقر المجلس الشعبي الوطني عن أوجه تضامن الشعب الجزائري مع شقيقه الفلسطيني، على المستويين الانساني والدبلوماسي.

وأفاد عطاف، أن الجزائر ساهمت في اغاثة الشعب الفلسطيني عبر مساعدات هامة واستعجالية. تم نقلها عبر جسر جوي مكون من طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي مبرزا ان المحتل الصهيوني لا يزال يعرقل امدادات الاعانة لقطاع غزة.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:“مستوى الدمار لم يسبق له مثيل والمأساة الانسانية لا تطاق. الجوع واليأس في غزة يتحولان الى غضب جارف ضد المجموعة الدولية”.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تواصل الجزائر مساعيها الحثيثة إقليميا ودوليا. لدعم المطالب المستعجلة التي يفرضها الوضع الراهن، والتي تتعلق بفك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ستة عشر عاماً.

كما تشدد الجزائر على ضرورة وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة. وقف التهجير القسري للسكان، بالسماح بإغاثة أهل غزة دون قيود أو شروط.

في حين شددت الجزائر في جميع الاجتماعات التي شاركت فيها، على حتمية معالجة الأسباب الجذرية للصراع برمته، عبر إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط. والعمل على إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتمكين إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

هذا و تحذر الجزائر ولا تزال من مغبة مواصلة الرهان على الأسوأ، عبر إطفاء شعلة الأمل لدى الشعب الفلسطيني. الذي لا تعرف أجياله الحديثة أي شيء عن مسار السلام.

ليديا كبيش

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