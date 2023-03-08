هشام عبود.. من العسكري “البَيوع” …إلى الخائن العميل

كان الأديب الراحل الطاهر وطار يسمي الخائن هشام عبود في دوائره الخاصة بـ”البيوع”. ومن عرف الراحل وطار، عرف عنه شدّة الملاحظة والدّقة في اختيار الألقاب، كان روائيا كبيرا وكان يقضي يومياته في انتقاء الشخصيات التي قد تُنقَل إلى عالمه الروائي..

وكان هشام عبود “النقيب آنذاك”، يتردّد في بداية التسعينيات من القرن الماضي، باستمرار على مقرّ الجاحظية، بشارع بيشون وسط العاصمة، ليُفضي للراحل الطاهر وطار، كّلّ ما علم من أسرار بحكم وظيفته بالقرب من قيادة جهاز المخابرات، لم يكن يخفي أيّ سرّ، ولم يكن يلتزم بواجب التحفّظ الذي تفرضه الوظيفة العسكرية.

وبعد ثلاثين سنة صدق حدس الطاهر وطار، وصار هشام عبود يتباهى بخيانته لوطنه، غير أنّ خيانة عبود مختلفة، فمِنَ الخونة من يدّعي أنّه معارض للسلطة ويحاول الإقناع بتبني ايديولوجية مخالفة، أو سياسة مُغايرة، لكن هشام عبود، يشتغل من أجل دراهم معدودات بلا دين وملّة، فقبل 2019، ارتمى في حضن النظام السابق وشلّة رئيسه بعدما كان يدّعي معارضته له، فعاد على عقبيه حين وُعِد بقناة تلفزيونية مُموّلة من الأذرع المالية للعصابة الحاكمة قبل 2019. إلا أنّ أحلامه تلك جرفها الحراك المبارك فعاد أدراجه بخُفيّ حُنَيْن.

ولم يعد الخائن عبود في السنوات الأخيرة يخفي ولاءه المطلق للمخزن المغربي، ما يكشف عداءه للجزائر كدولة ووطن وشعب، أصبح يتبنّى طروحات المخزن ويدافع عن سياسته التوسّعية، ويتغاضى عن الفضائح المدوية للنظام المغربي، بعيدا عن أدنى أخلاقيات مهنة الإعلام التي يدّعي انتماءَه إليها.

وكانت زيارة العميل هشام عبود، في الأشهر الأخيرة من العام الفائت، إلى مدينة لعيون المحتلة بالصحراء الغربية، تتويجا لهذه الخيانة التي لم تُرضِ حتى المغاربة، الذين ندّدوا بالكلمة التي ألقاها هناك، ووصفه بعضُهم بالعميل أيضا، حيث تلعثم لسانه ليفقد بوصلة الانتماء، ويعود تاركا وراءه فيديو لرقصة على نخب القمع والتعذيب الذي يمارسه عساكر المخزن ضد الأبرياء الصحراويين. فيديو رقصة الخائن عبود، الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، لا محالة أنّه التُقط عِنوَة من مخابرات المخزن وسُرّب قصد الانتقام من خيانته لوطنه.

ويطغى الكذب بشكل مفضوح على مداخلات هذا الخائن العميل، بحيث يصطنعه بشكل مبتذل ومفضوح، فهمّه هو زرع الشكّ والارتباك في نفسية الجزائريين، فاليوم يُرسل هذا المسؤول إلى المستشفى وغدا يدخل ذاك إلى السجن، ثمّ يزعم أنّ هناك تناطح بين القيادات في السلطة، يعوي بشكل مبتذل، وما تلبث أكاذيبه أن تُفضَح بعد ساعات معدودات، حيث يظهر أولئك المسؤولون على شاشة التلفزيون يؤدّون مهامهم بصحة جيدة ومهنية عالية، ولا يُنتظَر أبدا من الكاذب أن يعتذر عن المعلومة المغلوطة التي يبثّها، لأنّ طبيعة عمله هي الكذب لا غير.

ليس كمثله أحد.. يشحدّ الخائن عبود بوقه بالسبّ وكلّ الأوصاف القذرة التي لا تنطبق إلا عليه، من أجل الاساءة إلى المؤسسة العسكرية، التي علّمته الكتابة، ومنحته صفة الضابط، التي لا يزال يقتات منها، بعد طرده منها لينبطح لأعداء الوطن، فمن آخر خرجات هذا الخائن هو العمل على صبّ الزيت والتحريض على الاستفزاز الإعلامي لجريدة أسبوعية تابعة للمخزن المغربي، حاولت في عددها الأخير نشر تضليل يمسّ بالوحدة الترابية للجزائر.

وتذكر مصادر متطابقة أن والد هشام عبود كان “حركي”، خائنا للثورة، وعند الاستقلال فرّ من بلدته نحو العاصمة للاختفاء من ذلّ الخيانة وعواقبها، إلا أنّ الخيانة انتقلت إلى ابنه الذي أدار ظهره لوطنه وباع ذمّتَه للأعداء، لتنفيذ أجندات مدروسة لزعزعة الجزائر، لكن الكذب حبله قصير كما يقول المثَل، وعويله تُحوّله الجبال الشامخات إلى صدى يلطم وجهَه..

وليد بحري

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