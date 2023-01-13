هذه هي نقاط عملية نقل الأنصار إلى ملعب نيلسون مانديلا

13 يناير، 2023

أعلنت ولاية الجزائر،اليوم الجمعة٬عن بداية موعد نقل الأنصار إلى ملعب نيلسون مانديلا، لحضور لقاء الإفتتاح لكأس أمم إفريقيا للمحليين، الذي سيضم المنتخب الوطني المحلي بنظيره الليبي.

وأكدت الولاية، أنه من الضروري إظهار تذكرة دخول الملعب من أجل الصعود على متن الحافلات المخصصة لنقل المشجعين.

وكما حددت الولاية 8 نقاط لعملية نقل المناصرين،وذلك ابتداء من الساعة الثانية زوالا، كالآتي:

– موقف مركب 05 جويلية الأولمبي.
– بئر توتة (بالقرب من محطة القطار).
– موقف منتزه الصابلات (على الواجهة البحرية).
– زرالدة ( بالقرب من محطة القطار).
– مقر ورشة الشركة المكلفة بتهيئة وادي الحراش. (مقابل محطة القطار بالحراش).
– موقف الصابلات (OPLA).
– موقف السيارات بالقبة القديمة.
– موقف محطة الترامواي –المعدومين.

حورية سعداوي

13 يناير، 2023

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