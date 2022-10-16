هذه هي رزنامة الإختبارات الإستدراكية التي تميّز السنة الدراسية الحالية

16 أكتوبر، 2022

كشفت وزارة التربية الوطنية عن موعد  الاختبارات الاستداركية، و التي لم تكن سابقا في الأطوار التعليمية الثلاث سابقا، و هذا ما يميز السنة الدراسية الحالية.

و سيتم إجراء الاختبارات الاستدراكية، بالنسبة للسنوات الثانية، والثالثة والرابعة ابتدائي، يومي 18 و19 جوان 2023.

أما بالنسبة للتعليم المتوسط، للسنوات الأولى، الثانية، الثالثة، فقد تم تخصيص يومي 26 و27 جوان 2023، لاجراء الاختبارات الاستدراكية.

وفيما يخص التعليم الثانوي، السنة الأولى والثانية، فقد تم تخصيص يومي 18 و19 جوان 2023 لاجراء الاختبارات الاستدراكية.

حورية سعداوي

 

16 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

نظام المخزن يوقع صفقة لاقتناء 13 طائرة مسيرة تركية مع استمرار الحرب في الصحراء الغربية

20 أبريل، 2021

فورار: الجزائر تشهد رسميا دخول الموجة الخامسة لوباء كورونا

24 يوليو، 2022

البرلمان الأوروبي يرشّح المناضلة الصحراوية سلطانة خيا لنيل جائزة ساخاروف

18 سبتمبر، 2021

المنتدى الإجتماعي العالمي يؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير ويتضامن مع نضال المرأة الصحراوية

7 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: