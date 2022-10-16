هذه هي رزنامة الإختبارات الإستدراكية التي تميّز السنة الدراسية الحالية

هذه هي رزنامة الإختبارات الإستدراكية التي تميّز السنة الدراسية الحالية

كشفت وزارة التربية الوطنية عن موعد الاختبارات الاستداركية، و التي لم تكن سابقا في الأطوار التعليمية الثلاث سابقا، و هذا ما يميز السنة الدراسية الحالية.

و سيتم إجراء الاختبارات الاستدراكية، بالنسبة للسنوات الثانية، والثالثة والرابعة ابتدائي، يومي 18 و19 جوان 2023.

أما بالنسبة للتعليم المتوسط، للسنوات الأولى، الثانية، الثالثة، فقد تم تخصيص يومي 26 و27 جوان 2023، لاجراء الاختبارات الاستدراكية.

وفيما يخص التعليم الثانوي، السنة الأولى والثانية، فقد تم تخصيص يومي 18 و19 جوان 2023 لاجراء الاختبارات الاستدراكية.

حورية سعداوي

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