هذه هي المؤهلات المطلوبة لتوظيف أساتذة الابتدائي

صدر في العدد 76 من الجريدة الرسمية، قرارا وزاريا مشتركا، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للمشاركة في مسابقة توظيف أساتذة الابتدائي.

القرار الوزاري المؤرخ في 27 محمرم عام 1444 الموافق لـ 24 أوت 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016.

وتنص المادة الأولى، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية، على “تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق لـ 10 مارس سنة 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية”، وتضمنت المادة الثانية، حسب المصدر ذاته، “تحدد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى”. وخص المرسوم المؤهّلات والشّهادات المطلوبة للمشاركة في مسابقة التّوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائيّة للّغة الإنجليزيّة.

واشترط المرسوم للمشاركة في مسابقة التّوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائيّة للّغة الإنجليزيّة حائز على “شهادة اللّيسانس في اللّغة الإنجليزيّة وشهادة اللّيسانس في التّرجمة من وإلى اللّغة الإنجليزيّة”. وأشار المرسوم إلى أن المؤهلات المطلوبة للمشاركة في مسابقة توظيف أساتذة في الابتدائي تخصص لغة عربية، أمازيغية وفرنسية لم يطرأ عليه اي تغيير.

فايزة.س

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