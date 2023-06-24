هذه هي القوانين التي سيتم المصادقة عليها خلال الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني اليوم

24 يونيو، 2023

يعقد اليوم المجلس الشعبي الوطني، على الساعة 9:00 صباحا، جلسة عامة يخصصها للمصادقة على الحكم محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام وكذا التصويت على مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، حسب ما اورده بيان المجلس الشعبي الوطني.

 كما سيتم المصادقة خلال هذه الجلسة حسب ذات المصدر، على كل من مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها و مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية.

و سيواصل المجلس أشغاله في الفترة المسائية بجلسة أخرى تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور.

24 يونيو، 2023

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