هذه هي القطارات المعنية بتغيير مكان توقفها و انطلاقها من محطة الجزائر إلى محطة آغا

10 نوفمبر، 2022

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، أنه سيتم تغيير مكان توقف وانطلاق قطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية (ما بين المدن) من محطة الجزائر إلى محطة آغا، نظرا لبداية أشغال تهيئة محطة الجزائر، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022.

وحسب نص المنشور، فإن القطارات المعنية بتغيير مكان توقفها وانطلاقها من محطة الجزائر إلى محطة آغا تتمثل في :
قطار عنابة، قطار تبسة، قطار توقرت، قطار شلف، قطار باتنة، قطار بجاية، قطار البويرة و قطار سطيف.

كما أشارت المؤسسة الى قطارات ضاحية الجزائر يبقى انطلاقها وتوقفها في محطة الجزائر، “الجزائر – الثنية – الجزائر”، و
“الجزائر – العفرون – الجزائر”

في حين قدمت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية اعتذارا  عن أي إزعاج ناجم عن هذا التعديل الضروري.

حورية سعداوي

10 نوفمبر، 2022

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