هذه هي القائمة الإسمية للفائزين بمقاعد مجلس الامة

كشف اليوم الأحد، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في ندوة صجفية عن النتائج المؤقتة لإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت أمس السبت.

توزيع المقاعد حسب النتائج الأولية للتجديد النصفي لمجلس الأمة:

عدد المقاعد: 68 مقعد عدد المقاعد: 68 مقعد الأفلان: 23 مقعد الأفلان: 23 مقعد الأحرار: 14 مقعد الأحرار: 14 مقعد الأرندي: 12 مقعد الأرندي: 12 مقعد المستقبل: 05 مقعد المستقبل: 05 مقعد البناء: 05 مقعد البناء: 05 مقعد الفجر الجديد: 03 مقعد الفجر الجديد: 03 مقعد صوت الشعب: 02 مقعد صوت الشعب: 02 مقعد الأفافاس: 02 مقعد الأفافاس: 02 مقعد تاج: 01 مقعد تاج: 01 مقعد حمس: 01 مقعد حمس: 01 مقعد

وأفرزت النتائج عن فوز السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بمقعد في مجلس الأمة.

1. أدرار: علي عبد القادر (الأفلان)

2. الشلف: نور الدين حبيب (الارندي)

3 . الأغواط: خويليدي محمد (الأفلان)

4. أم البواقي: سعدون لخضر مولاي (الأفلان)

5. باتنة: سامية العلمي (الأفلان )

6. بجاية: حدادو مهني (الأفافاس)

7. بسكرة: دبابش محمد الهادي (الأفلان)

8. بشار: بشري حسان (المستقبل)

9. البليدة: كمال خليفاتي (الأفلان)

10. البويرة: زوبيري سمير (الأفلان)

11 . تمنراست: ادبير افنايت (الفجر الجديد)

12. تبسة: محفوظ بوصبع (حر)

13. تلمسان: بلعياشي محمد (الأفلان)

14. تيارت:ضربان الميلود (الأرندي)

15. تيزي وزو: يوسف أوشيش (الأفافاس)

16. الجزائر: أمين ساحلي (صوت الشعب)

17. الجلفة: قنشوبة عبد الرحمان (الأرندي)

18. جيجل: بوشرمة عبد الحميد (الأحرار)

19. سطيف: دريدي مبروك (الأرندي)

20. سعيدة: عبد الحميد درار (المستقبل)

21. سكيكدة: بوحويتة ڨرمش (صوت الشعب)

22. سيدي بلعباس: شارف يحيى (الأرندي)

23. عنابة: نشمة عصام (المستقبل)

24. قالمة: خوالدية نبيل (المستقبل)

25. قسنطينة: محمد بوكرو (الأحرار)

26. المدية: محمد رباح (الأفلان)

27. مستغانم: عقبوبي سيد أحمد (الأرندي)

28. المسيلة: دغة الميهوب (الأرندي)

29. معسكر: بسايح فريد (الأفلان)

30. ورقلة: حمزة سويسي (حركة البناء)

31. وهران: براهيمي مهدي (تاج)

32. البيض: حميدات عبد الحفيظ (الأفلان)

33. إليزي: غومة ابراهيم (الأفلان)

34. برج بوعريريج: مراد لكحل (الأرندي)

35. بومدراس: أورادي نبيل (حر)

36. الطارف: يوسف لعراب (الأحرار)

37. تندوف: رقيق صالح (الأفلان)

38 . تيسمسيلت: مواز العرب (الأفلان

39. الوادي: عمر دويم (حركة البناء)

40. خنشلة: زكراوي بوزيان (حركة البناء)

41. سوق أهراس: عبد الكريم بوغالم (أحرار)

42. تيبازة: عزي الدين هبري (الأرندي)

43. ميلة: بن معمر عمار (الأفلان)

44. عين الدفلى: لزعر عبد الرحمان (الأفلان)

45. النعامة: هامري دحان (الأفلان)

46. عين تموشنت: سي علي شفيق (الأفلان)

47. غرداية: بوغلابة رضوان (حركة البناء)

48. غليزان: لزرق بطاهر (تكتل الأحرار)

49. تيميمون: 1. محمد رواماني (حركة البناء)، 2. حدادي عبد الكريم (حر)

50. برج باجي مختار: 1. أكادي براهيم، 2. سكوني السالك (الأرندي)

51. أولاد جلال: 1. باري بلقاسم (الأفلان)، 2. براهيمي عبد الحق (أحرار)

52. بني عباس: 1. زناقي ناصر، 2. بن جراد عبد الجليل (أحرار)

53. عين صالح: 1. بوحفص حمزة، 2. بلهيبة عبد الرحمان (الأفلان)

54. إن قزام: 1. شيتو أحمد (الأفلان)، 2. بادي محمد (الفجر الجديد).

55. توقرت: 1. سليم بن حسروف (الأرندي)، 2. يوسف رضا بن هدية (الأحرار)

56. جانت: 1. سبقاق عبد الرحمان، 2. خماياس عمر (الأفلان).

57. المغير: 1. عبد الباري بوزنادة (حمس)، 2. بلعيد عبد الرحمان (حر)

58. المنيعة: 1. محمد العربي (المستقبل)، 2. بلكحل يعقوب (حر)