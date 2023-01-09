هذه هي الرحلات البحرية الملغاة اليوم و غداً

9 يناير، 2023

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إلغاء  بعض الرحلات البحرية المبرمجة لليوم الأحد ويوم غد الإثنين،حسب بيان للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

و أضاف البيان، بأن هذا الإلغاء جاء جراء تنبيه مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية، وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي، وهذا إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد الثلاثاء.

و ذكر ذات البيان، بأن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تعتذر من زبائنها الكرام،بسبب إلغاء الرحلات البحرية الآتية: من  وهران إلى اليكانتي على الساعة السابعة مساء،و الرحلة البحرية المبرمجة غدا الثلاثاء، أليكانتي_وهران على الساعة السابعة مساء.

 

حورية سعداوي

9 يناير، 2023

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