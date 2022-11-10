هذه هي الحصيلة الأسبوعية لحوادث الطرقات

10 نوفمبر، 2022

وقع 354 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية أسفر عنه وفاة 10 أشخاص وجرح 419 آخرين، حسبما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب نص البيان، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ 25 حادث، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ23 جريح، مع تسجيل نفس عدد الوفيات.مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي و هذا خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 نوفمبر 2022.

و أضاف البيان، بأن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة،حسب ما جاء به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

حورية سعداوي

10 نوفمبر، 2022

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