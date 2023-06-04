هذه هي التدابير الأمنية المسطرة عشية امتحانات البيام

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني عشية انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة 2023، المقررة يوم غد الاثنين ، جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية الرامية الى مرافقة جهود الدولة لإنجاح هذه الامتحانات، عبر 2044 مركز امتحان ضمن قطاع الاختصاص.

و تم تسخير حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، دوريات راكبة وراجلة تسهر على ضمان الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور، خاصة عبر الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات، بالإضافة الى تشكيلات أمنية تسهر على مرافقة وتأمين عملية نقل مواضيع الأسئلة وإعادة أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة لقطاع التربية الوطنية.

كما دعت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها، سواق المركبات وأولياء التلاميذ إلى تفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.

شرف الدين عبد النور

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