هذه هي الاختلالات التي ترافق بعض المتعافين من فيروس كورونا

كشف اليوم الإثنين المختص في طب أمراض الحساسية والربو، الدكتور بدر الدين ديلمي، عن الاختلالات التي ترافق بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد

وقال الدكتور ديلمي في حوار مع إذاعة قسنطينة، أن:” عددا من المتعافين من فيروس كورونا، رافقتهم اختلالات وأعراض طيلة شهور، مطمئنا بأن غالبية أعراضه عابرة”.

وأوضح ذات المتحدث أن استرجاع حاستي الذوق والشم بعد زوال أعراض كورونا لم يكن بشكل طبيعي، ولديها آثار نفسية على المصاب، موضحا أن أغلب حالات فقدان الحاستين سببه ليس تأثر الجهاز العصبي وإنما الانتفاخ الذي يحصل بسبب الالتهاب الفيروسي في الأنف، فإذا كان في بعض الحالات الموجودة سببه الجهاز العصبي، هنا ممكن التأثير يبقى لمدة طويلة والاسترجاع يكون أصعب”

وتابع المختص في الأمراض الحساسية قائلا :” بالنسبة للأعراض الأخرى التي سجلناها تؤثر على حياة الناس فهي من الآثار الخفيفة، لكن لديها تأثير على جودة الحياة اليومية فالكثير من الأشخاص يمرون بمراحل نفسية صعبة ويحتاجون لعلاج نفسي بسبب مخلفات هذه الأعراض”.

رمزي أحمد توميات

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