هذه هي الأحكام الصادرة في حق المؤثرين في قضية النصب على الطلبة

هذه هي الأحكام الصادرة في حق المؤثرين في قضية النصب على الطلبة

أصدرت اليوم الخميس، محكمة دار البيضاء، أحكامها في قضية المؤثرين وصاحب الشركة محل النصب على الطلبة.

و سلطت المحكمة على صاحب الشركة، أسامة رزاقي المتهم الرئيسي، عقزبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، مع منع ممارسة النشاط المتصل بالجريمة لمدة 5 سنوات.

كما أدانت ذات المحكمة كل من المؤثرين، نوميديا لزول، وأبركان محمد “ستانلي”، بوجملين فاروق “ريفكا” بعام حبس نافذ و100 الف دينار غرامة نافذة.

في حين تم إدانة جبايلي ليلا، بسنة حبس نافذة و50 ألف دينار. مع إعادة تكييف الوقائع من جنحة النصب الموجه إلى الجمهور إلى المشاركة في النصب.

ليديا كبيش

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