هذه هي الأحكام الصادرة في حق المؤثرين في قضية النصب على الطلبة

16 يونيو، 2022

أصدرت اليوم الخميس، محكمة دار البيضاء، أحكامها في قضية المؤثرين وصاحب الشركة محل النصب على الطلبة.

و سلطت المحكمة على صاحب الشركة، أسامة رزاقي المتهم الرئيسي، عقزبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، مع منع ممارسة النشاط المتصل بالجريمة لمدة 5 سنوات.

كما أدانت ذات المحكمة  كل من المؤثرين، نوميديا لزول، وأبركان محمد “ستانلي”، بوجملين فاروق “ريفكا” بعام حبس نافذ و100 الف دينار غرامة نافذة.

في حين تم إدانة جبايلي ليلا، بسنة حبس نافذة و50 ألف دينار. مع إعادة تكييف الوقائع من جنحة النصب الموجه إلى الجمهور إلى المشاركة في النصب.

ليديا كبيش

16 يونيو، 2022

مقالات ذات صلة

 بختاوي : مواضيع الباك والبيام لن تخرج عن المقرر الدراسي الذي تلقاه التلاميذ في حجرات المؤسسات التربوية

7 يونيو، 2021

رمطان لعمامرة يشرع في زيارة عمل الى أثيوبيا

28 يوليو، 2021

المديرية العامة للوظيفة العمومية: الثلاثاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر

17 أكتوبر، 2021

الوزير الأول يعترف بغلاء أسعار تذاكر السفر ويكشف عن فتح تحقيق  في الأمر

9 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: