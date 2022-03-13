هذه هي الأحكام الصادرة في حق الدركي السباق محمد عبد الله

هذه هي الأحكام الصادرة في حق الدركي السباق محمد عبد الله

أصدرت اليوم الأحد محكمة بئر مراد رايس، أحكامها ضد الدركي السابق محمد عبد الله، حيث تمت ادانته ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ100 ألف دينار.

وسبق وأن التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الأسبوع الماضي، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية في حق محمد عبد الله.

وتوبع الدركي السابق الذي تسلمته الجزائر من اسبانيا بجنحة إهانة هيئة نظامية بغرض ترويج معلومات كاذبة والمساس بسلامة الوطن وعرض وترويج منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.

ليديا كبيش

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