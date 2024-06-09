هذه هي اجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية

هذه هي اجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للراغبين في الترشّح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السابع سبتمبر أنّه يتعيّن قبل أخد موعد لسحب إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية و حافظة حول ملف الترشح عليكم إيداع كفالة مقدرة بـ 250.000.00دج في حساب إيداع الأمانات لدى الخزينة العمومية او بالخزينة الولائية عبر 58 ولاية .

الوثائق المطلوبة لسحب إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية و حافظة حول ملف الترشح

+ رسالة الرغبة في الترشح موجهة إلى السيد رئيس السلطة ممضية من طرف الراغب في الترشح.

+ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الورقية أو البيومترية الخاصة بالراغب في الترشح.

+ وصل إيداع كفالة مقدرة بـ 250.000.00دج في حساب إيداع الأمانات لدى الخزينة العمومية او بالخزينة الولائية عبر 58 ولاية.

+ صورة شمسية حديثة .

و في حالة تقدم ممثل عن الراغب في الترشح لسحب استمارات الاكتتاب يتعين عليه تقديم أيضا :

تفويض ممضي من طرف الراغب في الترشح مصادق عليه بالبلدية أو محرر لدى موثق، مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الورقية أو البيومترية للمفوض.

ولأخذ موعد يرجى الضغط على الصورة أدناه: