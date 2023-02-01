هذه نسبة نمو قيمة المدفوعات عبر الإنترنت في الجزائر خلال 2022

كشف آخر تقرير صادر عن مجمع المصالح الاقتصادية “جي أي مونتيك”، عن نمو قيمة المدفوعات عبر الإنترنت في الجزائر سنة 2022، بنسبة 62.40 بالمائة على مدار سنة واحدة.

وحيث قدر المبلغ بـ 18.15 مليار دينار، خلال السنة الماضية مقابل 11.17 مليار دينار سنة 2021، وذلك نتيجة تنويع الخدمات والنشاطات التي تسمح بهذا النوع من الدفع، وكذلك الزيادة المعتبرة في عدد التجار عبر الإنترنت.

وكما أن قيمة المعاملات عبر الإنترنت إرتفعت بثلاثة أضعاف في سنة 2022، حيث بلغت قرابة 5.42 مليار دينار، وهذا استنادا إلى أرقام هذه الهيئة التي تشمل نشاط الدفع الإلكتروني، عن طريق بطاقات ما بين البنوك (CIB) وتلك الخاصة بالبريد الجزائري “الذهبية”.

وتفسر هذه الزيادة بارتفاع العدد الإجمالي للمعاملات التي قام بها حاملو بطاقة “الذهبية”. حيث بلغت 9.048.125 معاملة إلى غاية 31 ديسمبر 2022. في حين أنها كانت تقدر ب 7.821.346 معاملة نهاية سنة 2021 ما يمثل نموا ب 15,69 بالمئة، و كما قدر العدد الإجمالي نهاية سنة 2022 للمعاملات، منذ إطلاق عملية الدفع عبر الإنترنت في عام 2016 ب 21.958.103 معاملة.

و يجدر التنويه، إلى أن الأنشطة التي شهدت أكبر نمو من حيث الدفع عبر الإنترنت سنة 2022 تمثلت في: أنشطة التأمينات بزيادة قدرها 181.54 بالمئة سنويا بإجمالي 23,571 معاملة مقابل 8372 معاملة فقط سنة 2021، متبوعا بقطاع النقل بنسبة نمو بلغت 170.89 بالمئة خلال نفس الفترة، بإجمالي 195490 عملية دفع عبر الإنترنت السنة الماضية مقابل 72164 سنة من قبل.

حورية سعداوي

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