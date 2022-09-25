هذه نسبة نمو الإنتاج الفلاحي لهذا الموسم

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني عن نسبة نمو الإنتاج الفلاحي لهذا الموسم والتي قدّرت بـ 31 بالمائة.

وأكد هني على هامش أشغال اليوم الأول من لقاء الحكومة-الولاة، إن قطاعه يستهدف تنمية الشُعب الاستراتيجية على غرار الحبوب، البقول الجافة.

مع الرفع من مستويات دعم الدولة وتوفير إمكانيات التصدير وكذا تبسيط الحصول على العقار الفلاحي من خلال الأطر التنظيمية وتطوير المحيطات الجديدة يضيف ذات المتحدث

كما كشف الوزير، أن قطاع الفلاحة يُساهم بما يفوق 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فضلا عن تشغيل ربع اليد العاملة النشيطة وهو ما يعادل 2.7 مليون شخص مع نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من الإنتاج الوطني بـ 75 بالمائة.

ووفقا لحصيلة برامج إيصال المحيطات الفلاحة بالكهرباء، قال وزير الفلاحة أن المشروع مـس 9500 مستثمرة بطول قدره 6100 كلم وبغلاف مالي قيمته 17 مليار دينار.

وفي نفس السياق، كشف ذات المسؤول، أن عدد المستثمرات الفلاحية التي تم ربطها بالكهرباء قد بلغت 30 ألف مستثمرة منذ سنة.

رمزي أحمد توميات

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