هذه نتائج التحقيق الابتدائي حول وفاة 04 عناصر شرطة 

اصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا جديدا بخصوص حادثة وفاة أربعة موظفيها بولاية سوق أهراس.

وجاء في نص البيان ، “أن التحقيق الابتدائي الذي باشرته مصالحها المختصة اليوم الأربعاء 30 أفريل 2023 بقيادة المفتش العام للمصالح ومدير الشرطة القضائية وتحت إشراف السلطات القضائية المحلية في حادثة قتل أربعة موظفيها صبيحة اليوم بدائرة أم العظائم بولاية سوق أهراس، أفضت إلى وجود مؤشرات بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل عمدي”.

كما أكدت ذات المصالح على ان التحقيق متواصل في قضية الحال

رمزي أحمد توميات

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