هذه مواقيت عمل الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر خلال شهر رمضان

أعلمت إتصالات الجزائر، في بيان لها، اليوم، زبائنها، بمواقيت عمل وكالاتها التجارية خلال شهر رمضان المعظم.

الولايات الشمالية للوطن

و كشفت اتصالات الجزائر، بأن وكالاتها التجارية المتواجدة بالولايات الشمالية للوطن، ستفتح أبوابها من السبت إلى الخميس، من 08.30 سا إلى 17.30 سا.

الولايات الجنوبية للبلاد

و ستكون الوكالات التجارية المتواجدة بالولايات الجنوبية للوطن، حسب ذات البيان، مفتوحة من السبت إلى الخميس، من 08.00 سا إلى 16.30 سا.

شرف الدين عبد النور

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