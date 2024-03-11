هذه مواقيت عمل الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر خلال شهر رمضان

11 مارس، 2024

أعلمت إتصالات الجزائر، في بيان لها، اليوم، زبائنها، بمواقيت عمل وكالاتها التجارية خلال شهر رمضان المعظم.

الولايات الشمالية للوطن

و كشفت اتصالات الجزائر، بأن وكالاتها التجارية المتواجدة بالولايات الشمالية للوطن، ستفتح أبوابها من السبت إلى الخميس، من 08.30 سا إلى 17.30 سا.

الولايات الجنوبية للبلاد

و ستكون الوكالات التجارية المتواجدة بالولايات الجنوبية للوطن، حسب ذات البيان، مفتوحة من السبت إلى الخميس، من 08.00 سا إلى 16.30 سا.

 

شرف الدين عبد النور

 

 

 

11 مارس، 2024

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