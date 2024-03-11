هذه مواقيت عمل الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر خلال شهر رمضان
أعلمت إتصالات الجزائر، في بيان لها، اليوم، زبائنها، بمواقيت عمل وكالاتها التجارية خلال شهر رمضان المعظم.
الولايات الشمالية للوطن
و كشفت اتصالات الجزائر، بأن وكالاتها التجارية المتواجدة بالولايات الشمالية للوطن، ستفتح أبوابها من السبت إلى الخميس، من 08.30 سا إلى 17.30 سا.
الولايات الجنوبية للبلاد
و ستكون الوكالات التجارية المتواجدة بالولايات الجنوبية للوطن، حسب ذات البيان، مفتوحة من السبت إلى الخميس، من 08.00 سا إلى 16.30 سا.
شرف الدين عبد النور