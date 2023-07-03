هذه مواقيت العمل بالمؤسسات والإدارات العمومية بولايات الجنوب

3 يوليو، 2023

بعثت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، تعليمة لمدراء التشغيل بولايات الجنوب، حددت من خلالها أوقات العمل بالمناطق الجنوبية.

وحسب بيان للوزارة فإن تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، في كل من ولاية أدرار، الاغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، ايليزي، تندوف، الوادي، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، اولاد جلال، بني عباس، ان صالح، ان قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة يحدد للفترة الممتدة من 01 جوان إلى 30سبتمبر

و ستكون ساعات العمل في الفترة الصباحية ابتداء من الساعة السابعة صباحا (7سا و00 د) إلى الساعة الثانية عشر (12سا 00د). أما الفترة المسائية ستكون بداية من الساعة الثانية عشر والنصف (12سا و30د )إلى الساعة الثالثة بعد الزوال (15سا 00د).

وأشار البيان الى أنه سيتم تخصيص نصف ساعة للإستراحة بين الفترة الصباحية والمسائية.

ليديا كبيش

3 يوليو، 2023

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