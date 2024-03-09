هذه مواقيت الدراسة خلال شهر رمضان الكريم

كشفت مديريات التربية عن التوقيت الزمني الخاص بشهر رمضان للأطوار التعليمية الثلاث، حيث ستكون الدراسة من الساعة الثامنة والنصف (30. 08) صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف (30.15) بعد الزوال.

وحسب المصدر، فإن مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس التي تعمل بنظام الدوام الواحد تقلصت كل من الفترتين الصباحية والمسائية بنصف ساعة (30د) على أن تتخلل الفترة الصباحية استراحة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة، وتفصل الفترتين الصباحية والمسائية راحة مدتها ساعة وربع.

أما المدارس الإبتدائية التي تعمل بنظام الدوامين فقد تقلصت فيها الفترتان الصباحية والمسائية بساعة واحدة على ان تتخللهما استراحة لمدة خمس عشرة (15) دقيقة ويكون بينهما فاصل زمني من ثلاثين ( 30) دقيقة.

وبالنسبة للطورين التعليميين المتوسط والثانوي فقد تم تخفيض الحصة التربوية ذات ساعة واحدة بخمس عشرة دقيقة على ان يتم فصل الفترتين الصباحية والمسائية خلال راحة تدوم 15 دقيقة وتتخللهما استراحة لمدة 5 دقائق.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...