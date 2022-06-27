أعلن اليوم الإثنين، المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، أحمد زايد سالم، عن الشروع في مشاورات ونقاشات مع شركات عالمية لتصنيع السيارات، من أجل إطلاق صناعة محلية حقيقية في المجال، عبر نقل التكنولوجيا وتطوير المناولة الصناعية.

وكشف سالم خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الوزارة تسعى من خلال هذه النقاشات ، إلى تحقيق تحويل تكنولوجي فعلي إلى الصناعة المحلية، بدلا من الاعتماد على التركيب، ومرافقة المصنعين الأجانب خاصة من جانب المناولة.

و أفاد ذات المتحدث أنه سيتمّ حساب نسبة الادماج في مجال صناعة السيارات في الجزائر، مستقبلا على أساس فعلي، بالاعتماد على نسبة ادماج قطع الغيار المصنّعة محليا، موضحا أنه في السابق كان حساب نسبة الإدماج يتمّ على أساس مالي. وهذا غير ناجع، بالنظر إلى تغيّر قيمة العملة الوطنية مع مرور الوقت.

كما كشف ضيف الإذاعة، أن التكتلات التي أنشئت تعمل حاليا على تحديد قائمة قطع الغيار التي يمكن إدماجها في مراحل معينة، أين سيكون الادماج فعلي.

وشدد المسؤول بوزارة الصناعة، على المتعامل الاجنبي الذي سيشرع في انشاء مصنع لانتاج قطاع الغيار يجب ان يكون له مناولين خاصين به يعمل معهم منذ سنوات، وأن يكون المناولون محليون وبنفس المنطقة، مثل المنطقة الصناعية بوهران.

ليديا كبيش

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