هذه مستجدات ملف تصنيع السيارات في الجزائر 

27 يونيو، 2022

أعلن اليوم الإثنين، المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، أحمد زايد سالم، عن الشروع في مشاورات ونقاشات مع شركات عالمية لتصنيع السيارات، من أجل إطلاق صناعة محلية حقيقية في المجال، عبر نقل التكنولوجيا وتطوير المناولة الصناعية.

وكشف سالم خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الوزارة تسعى من خلال هذه النقاشات ، إلى تحقيق تحويل تكنولوجي فعلي إلى الصناعة المحلية، بدلا من الاعتماد على التركيب، ومرافقة المصنعين الأجانب خاصة من جانب المناولة.

و أفاد ذات المتحدث أنه سيتمّ حساب نسبة الادماج في مجال صناعة السيارات في الجزائر، مستقبلا على أساس فعلي، بالاعتماد على نسبة ادماج قطع الغيار المصنّعة محليا، موضحا أنه في السابق كان حساب نسبة الإدماج يتمّ على أساس مالي. وهذا غير ناجع، بالنظر إلى تغيّر قيمة العملة الوطنية مع مرور الوقت.

كما كشف ضيف الإذاعة، أن التكتلات التي أنشئت تعمل حاليا على تحديد قائمة قطع الغيار التي يمكن إدماجها في مراحل معينة، أين سيكون الادماج فعلي.

وشدد المسؤول بوزارة الصناعة، على المتعامل الاجنبي الذي سيشرع في انشاء مصنع لانتاج قطاع الغيار يجب ان يكون له مناولين خاصين به يعمل معهم منذ سنوات، وأن يكون المناولون محليون وبنفس المنطقة، مثل المنطقة الصناعية بوهران.

ليديا كبيش

27 يونيو، 2022

مقالات ذات صلة

تسجيل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

15 نوفمبر، 2020

رئيس المحكمة العليا الجديد: “على رجال القضاء أن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الجزائري”

15 يونيو، 2019

الدبلوماسي أميه عمار يجري مباحثات مع قيادات حزب سيريزا اليوناني مبعوثا من السلطات الصحراوية

11 سبتمبر، 2021

تمديد مدة صلاحيات شهادات إعتماد المهندسين إلى تاريخ 31 ديسمبر القادم

18 أكتوبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: