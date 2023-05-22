هذه قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2023

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، على أن الجزائر تسعى إلى تطوير الفلاحة وعصرنتها وتعزيز الأمن الغذائي.

وجاء هذا التصريح، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ21 بللمعرض الدولي للزراعة وتربية المواشي.

وابرز هني ان القطاع الفلاحي يشهد في الجزائر ديناميكية كبيرة نظرا للمكانة التي يحتلها في الاقتصاد الوطني. كما يعتبر قطاعا رئيسيا للأمن الغذائي.

وأشار ذات المتحدث، لبى أن القطاع الفلاحي يساهم بـ 14.7 في الناتج الوطني الخام. ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل 2.7 مليون عامل.

كما أن قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2022 قدرت بأكثر من 4500 مليار دج ويساوي 35 مليار دولار هذه السنة.

وأوضح وزير الفلاحة أن قدرات الانتاج لسنة 2023 قدرها أكثر من 38 بالمائة وتغطية الاحتياجات الانتاج الوطني اكثر من 75 بالمائة. حيث يعكف القطاع على تجسيد استراتيجيات تهدف إلى رفع الإنتاج.

لا سيما في الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والبقوليات واللحوم والزراعات الصناعية والسكر لتلبية الإحتياجات وتقليص الواردات وتنوع مداخيل البلاد

وكشف نفس المسؤول، أن الإستراتيجة ترتكز على إعادة بعث الإستثمار الفلاحي عبر عدة أنظمة في اطار ديوان الزراعة في الأراضي الصحراوي. موجه لترقية الصناعات الإستراتيجية مثل الحبوب والنباتات الزيتية.

هذا وقد وضعت الوزارة أنظمة رقمية مبتكرة لتسهيل عملية الانخراط في مختلف البرامج بكل شفافية لتفادي البيروقراطية والحصول على العقار الفلاحي.

في حين كشف هني أنه سيتم إنطلاق الإحصاء العام الفلاحي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. لتطوير وعصرنة الفلاحة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم الزراعي.

رمزي أحمد توميات

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