هذه قائمة الوكالات المعنية بتنظيم العمرة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، في بيان له، عن أسماء الوكالات الـ21 المعنية بتنظيم العمرة لموسم 1444 ه.

و أوضح الديوان، أن تسليم التراخيص جاء بعد تقديم الوكالات المعنية لملفات طلب الاعتماد والقيام بإجراءات الترشح عبر البوابة الجزائرية للعمرة، وهذا منذ تاريخ 1 سبتمبر الجاري بناءً على دفتر الشروط الخاص بهذه العملية.

وحسب نص البيان، فإن مصالح الديوان تواصل معالجة ودراسة ملفات الوكالات المترشحة لتمكينها من الحصول على الترخيص فور استكمالها لكافة الإجراءات.

كما أكد ديوان الحج والعمرة، على أن العملية مستمرة إلى غاية يوم الأحد 16 أكتوبر بالنسبة لإيداع الملفات وتاريخ 6 نوفمبر بالنسبة لمنح التراخيص.

رمزي أحمد توميات

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