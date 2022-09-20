هذه قائمة الوكالات المعنية بتنظيم العمرة

20 سبتمبر، 2022

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، في بيان له، عن أسماء الوكالات الـ21 المعنية بتنظيم العمرة لموسم 1444 ه.

و أوضح الديوان، أن تسليم التراخيص جاء بعد تقديم الوكالات المعنية لملفات طلب الاعتماد والقيام بإجراءات الترشح عبر البوابة الجزائرية للعمرة، وهذا منذ تاريخ 1 سبتمبر الجاري بناءً على دفتر الشروط الخاص بهذه العملية.

وحسب نص البيان، فإن مصالح الديوان تواصل معالجة ودراسة ملفات الوكالات المترشحة لتمكينها من الحصول على الترخيص فور استكمالها لكافة الإجراءات.

كما أكد ديوان الحج والعمرة، على أن العملية مستمرة إلى غاية يوم الأحد 16 أكتوبر بالنسبة لإيداع الملفات وتاريخ 6 نوفمبر بالنسبة لمنح التراخيص.

رمزي أحمد توميات

20 سبتمبر، 2022

مقالات ذات صلة

الفريق شنقريحة: إننا عاقدون العزم على إفشال كل المخططات والمآمرات التي تحاك ضد البلاد

19 أغسطس، 2021

القبض على الإرهابي المسمى “أ.ملوكي” بتمنراست

1 مايو، 2021

لعمامرة يستقبل دي ميستورا وهذا مادار بينهما

5 سبتمبر، 2022

رئيس جمهورية فنزويلا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمقام الشهيد

9 يونيو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: