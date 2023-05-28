هذه قائمة الطرق الوطنية والولائية المغلقة بسبب الإضطرابات الجوية

28 مايو، 2023
استمرار الاضطراب الجوي في مختلف ولايات الوطن

كشف الرائد سمير بوشحيط، رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، اليوم الأحد، عن غلق طرقات ببعض الولايات.

واوضح بوشحيط،  في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الأمر يتعلق بولاية ميلة الطريق الوطني رقم 05 في شطره الرابط بين بلديتي شلغوم العيد وتاجنانت. بسبب ارتفاع منسوب المياه.

أما بولاية تلمسان فتم غلق الطريق الولائي رقم 103 أ -يضيف رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني-.

هذا وقد حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة على الولايات الشمالية الوطن طيلة نهار اليوم الأحد.

ليديا كبيش

28 مايو، 2023

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