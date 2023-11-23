هذه قائمة الطرق المُغلقة بسبب الثلوج

23 نوفمبر، 2023

كشف رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني الرائد سمير بوشحيط، أن التساقط الكثيف للثلوج على مرتفعات بعض ولايات الوطن، أدى إلى غلق عديد الطرقات.

وحسب بوشحيط، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بمنطقة فج تيروردة بلدية افرحونن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية البويرة فقد تم غلق كل من الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلدية أغبالو ببلدية البويرة وبلدية افرحونن ولاية تيزي وزو بسبب تراكم الثلوج، وغلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلدية بشلول بولاية البويرة وبلدية تاسالت بولاية تيزي وزو للسبب ذاته.

هذا وقد أكد الرائد بوشحيط، أن وحدات الدرك الوطني رفقة مصالح الحماية المدنية والأشغال العمومية تبذل مجهودات كبيرة

وفي هذا الصدد، قامت بتسخير وسائل مادية وبشرية من أجل فتح هذه الطرقات في أقرب وقت أمام مستعمليها بالإضافة إلى تقديم يد المساعدة وتسهيل حركة المرور

ليديا كبيش

23 نوفمبر، 2023

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