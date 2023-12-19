هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية

كشفت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها “طريقي” عن قائمة الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها العديد من الولايات في الوطن

وحسب المصدر، فإن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وبمعسكر، فإن الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين والمحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأشار المصدر الل أن مستعملي الطريق ملزمون بأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف مع احترام المسافة الامنية وتخفيض السرعة وعدم المغامرة ومحاولة قطع الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية.

ليديا كبيش

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