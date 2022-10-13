هذه قائمة الطرق المغلقة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة

شهدت بعض الطرق الوطنية والمحاور إرتفاعا لمنسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة مما أدى إلى غلق الطرقات، حسبما أفاد به موقع طريقي التابع لقيادة الدرك الوطني.

ووفقا للمصدر فان الطريق الولائي رقم 60 ب بأولاد جلال مغلق في شطره الرابط بين بلديتي رأس الميعاد و سيدي خالد بسبب إرتفاع منسوب المياه.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 01 أ الرابط بين ولايتي الأغواط و الجلفة مغلق بالضبط على مستوى قرية الويبد بلدية الشارف بسبب إرتفاع منسوب المياه.

أما بولاية تيارت فالطريق الولائي رقم 77 أ الرابط بين بلديتي سرغين و الخميس مغلق بالضبط بالمكان المسمى واد الطويل بلدية سرغين بسبب إرتفاع منسوب المياه، وكذا الطريق الولائي رقم 01 الرابط بين بلديتي الناظورة و عين الدزاريت بسبب إرتفاع منسوب المياه.

كما تم غلق الطريق الوطني رقم 99 الرابط بولاية تلمسان بين بلديتي البويهي و العريشة. بالضبط على مستوى منطقة الملاحة بلدية البويهي بسبب إرتفاع منسوب المياه.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي العريشة و سبدو بالضبط على مستوى منطقة بلحاجي بوسيف بلدية العريشة لذات السبب.

ليديا كبيش

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