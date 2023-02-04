هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج

أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن قائمة المحاور والطرقات الوطنية والولائية المغلقة بسبب التقلبات الجوية والتراكم الكثيف للثلوج.

وحسب بيان لذات المصعلح، فان الثلوج أغلقت الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

في حين، أدى التراكم للثلوج إلى غلق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

بالاضافة الى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

رمزي أحمد توميات

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