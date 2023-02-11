هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج

11 فبراير، 2023

كشفت مصالح الدرك الوطني، عن قائمة الطرقات والمحاور المغلقة عبر الولايات بسبب التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج.

ووفقا لذات المصالح، فإن الثلوج أغلقت الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية إيبودرارن. والطريق الولائي رقم 253 على مستوى منطقة فج شلاطة بلدية إيليلتن.

في حين تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.

ليديا كبيش

11 فبراير، 2023

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