هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب الثلوج

كشفت مصالح الدرك الوطني، أنه تم تسجيل غلق بعض الطرقات والمحاور بسبب تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة. التي عرفتها الولايات الشمالية للوطن.

وحسب صفحة “طريقي”، فإن الطريق رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن مغلق بسبب الثلوج.

والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان، مغلق بسبب الثلوج.

ووفقا لذات المصدر، فإن الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج. ورقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

كما أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو “البويرة” وإفرحونن “تيزي وزو”، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالاضافة الى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف “تيزي وزو”. بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأصنام.

ليديا كبيش

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