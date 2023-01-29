هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب التقلبات الجوية

كشفت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسببت في غلق العديد من المحاور والطرق الوطنية والولائية عبر التراب الوطني.

وحسب مركز “طريقي”، فإن الثلوج أغلقت الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

بالإضافة الى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن. والطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان.

في حين تسبب تساقط الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام. الطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج.

ويبقى الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين الشريعة والبليدة، والطريق الولائي رقم 49 الرابط بين الشريعة وحمام ملوان مغلقان بسبب الثلوج، كما سدت الأخيرة، الطريق الولائي رقم 56 على مستوى منطقة الشريعة بلدية أوزلاقن، في ولاية بجاية.

في حين، أدت الأمطار الغزيرة، إلى غلق الطريق الولائي رقم 16 أ على مستوى حي الإيدوغ بلدية ثنية سرايدي في عنابة بسبب انجراف التربة.

رمزي أحمد توميات

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