هذه عقوبة عدم استظهار قسيمة السيارات

أكدت قيادة الدرك الوطني، أن عدم استظهار قسيمة السيارات تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون حسبما أفادت به ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك

وأوضحت ذات المصالح اأنه بخصوص السند القانوني المتعلق بضرورة استظهار قسيمة السيارات على زجاج المركبة. فإن إستظهار قسيمة السيارات منصوص عليها بالمادة 308 من الأمر 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976. المتضمن قانون الطابع، والتي يترتب عن عدم إستظهارها السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة. مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 07 أيام ولا ترد بطاقة التسجيل إلا بعد تقديم بيان يثبت دفع القسيمة.

كما أشار البيان الى أن هذه المادة القانونية تم تعديلها بموجب القانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 لاسيما المادة 38 منه. أين نصت على إلزامية إستظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي للمركبة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...