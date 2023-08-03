هذه طرق دفع حقوق التسجيل إلكترونيا لحاملي البكالوريا الجدد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن التسجيلات الجامعية النهائية ستكون من 5 إلى 10 أوت الجاري.

وأوضح بداري أن حاملي بكالوريا 2023 عليهم أن يدفعوا حقوق التسجيل إلكترونيا المقدرة بـ 200دج عبر المنصة الرقمية: https://progres.mesrs.dz/webetu باستعمال بطاقتهم الذهبية أو بطاقة أحد الأقرباء.

كما أنه يمكن دفعها إستثناء بواسطة حوالة بريدية تطبع من ذات المنصة وتسدد لدى أي مكتب بريد. ويصبح التسجيل نهائيا بمجرد القيام بهذه العملية.

ويتحصل إثرها المعني على بطاقة الطالب الإلكترونية، التي يمكن تحميلها على هاتفه الذكي من نفس المنصة، يضيف ذات المتحدث.

ليديا كبيش

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