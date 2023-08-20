هذه شروط مسابقة أحسن شارة للصالون الدولي للسياحة

أعلنت محافظة الصالون الدولي للسياحة والأسفار، عن تنظيم مسابقة أحسن شارة للصالون، يشارك فيها كل أنفوغراف محترف أو هاوي يحمل الجنسية الجزائرية.

وسيتم منح الجائزة لأحسن اقتراح شارة للصالون الدولي للسياحة والأسفار وتستعمل لعقد من الزمن (2024-2033).

وحسب وزارة السياحة، تكون المشاركة بالتسجيل عن طريق ملء استمارة يمكنكم تنزيلها عبر الموقع الإلكتروني www.sitev.dz، من خلال الخانة الخاصة بالمسابقات.

ويتم ارسال العمل لأعضاء لجنة تحكيم “شارة الصالون” في أجل لا يتجاوز يوم 14 سبتمبر 2023 قبل الساعة الرابعة بعد الزوال، عبر البريد الإلكتروني التالي: concours@sitev.dz.

أما عن شروط مسابقة احسن شارة للصالون الدولي للسياحة والأسفار فتتمثل فيما يلي:

لا يتمّ قبول سوى الأعمال الأصلية، التي لم يتم نشرها من قبل. والمسابقة مفتوحة لكل مصمم أنفوغرافي محترف أو هاوي يحمل الجنسية الجزائرية. باستثناء أعضاء لجنة التحكيم و كذا أعضاء لجنة محافظة الصالون. والمشاركة مجانية.

وتخص المسابقة مقترح شارة للصالون الدولي للسياحة والأسفار لمدّة عقد من الزمن (2024-2033). ويتمّ منح جائزة المسابقة للفائز واحد فقط.

في حين يمكن لكلّ مترشح تقديم عمل أصلي واحد فريد، يرسل في شكل قابل للاستغلال (AI، SVG، PDF، …). ويرسل العمل في شكل إلكتروني عبر البريد الإلكتروني التالي: concours@sitev.dz .

كما أنه على كل مترشح ملء استمارة المشاركة، يمكن تنزيلها عبر الموقع الإلكتروني www.sitev.dz من خلال الخانة الخاصة بالمسابقات. تتضمن المعلومات المخّاصة به. وإرسالها عبر البريد الالكتروني مرفوقة بمقترح الشّارة، ونسخة عن بطاقة التعريف الوطنية.

ويرسل ملف الترشح لأعضاء لجنة تحكيم “شارة الصالون” في أجل لا يتجاوز 14 سبتمبر 2023 قبل الساعة الرابعة بعد الزوال (00: 16سا). ويرفض كلّ ملف غير مكتمل.

كما لا يمكن استرجاع الأعمال المقدمة للمسابقة، ولا أن تكون موضوع شكوى.

وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة من صحفي متخصص في السّياحة، وأنفوغراف محترف، وأستاذ من المدرسة العليا للفنون الجميلة. وحرفي مصمم، وممثل عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية. وممثل عن محافظة الصالون الدولي للسياحة والأسفار.

وتقوم لجنة التحكيم بانتقاء العمل المؤهل وتمنح جائزة لصاحبه، بينما تتم مداولات لجنة التحكيم بسرية تامة، إلى غاية الإعلان عن نتائج المسابقة.

وتعتبر قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للنقاش. وتكتسب محافظة الصالون حقوق ملكية العمل المختار وتحتفظ بحق استعماله. ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج المسابقة، والذي سيكون يوم 01 أكتوبر 2023 كحدّ أقصى.

وتمنح للفائز جائزة بالدينار الجزائري خلال حفل اختتام الطبعة 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، و ذلك يوم 01 أكتوبر 2023.

بالتوفيق للجميع.

هذا ومن المزمع تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار في الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 01 أكتوبر 2023، بقصر المعارض الصنوبر البحري، في الجزائر العاصمة.

ليديا كبيش

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