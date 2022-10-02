هذه رزنامة إعادة إدماج التلاميذ المطرودين

2 أكتوبر، 2022

كشفت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة إعادة إدماج التلاميذ للسنة الدراسية 2022-2023 بداية من الالتماسات وصولا إلى التحاقهم بمقاعد الدراسة.

وحسب برنامج الوزارة، فقد تم إعلام التلاميذ وأوليائهم بفترة إيداع الالتماسات في 11 سبتمبر الماضي، لتبقى العملية ممتدة إلى غاية 6 أكتوبر الجاري.

وسيتم عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس القسم لدراسة التماسات إعادة الإدماج يوم الاثنين المقبل 10 أكتوبر، وإعلان القرارات في اليوم الذي يليه مباشرة.

ومن المقرر تسجيل التلاميذ المعنيين بإعادة الإدماج في أجل أقصاه 13 أكتوبر، في حين يتم النظر في الطعون الثانية والفصل فيها يوم 19 أكتوبر وإدماج التلاميذ المقبولة التماساتهم على مستوى مديريات التربية في 23 أكتوبر.

رمزي أحمد توميات

2 أكتوبر، 2022

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